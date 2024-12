Le parole di Gomez sulla lotta Scudetto

Il Papu Gomez ha rilasciato un'intervista esclusiva a Telelombardia nel corso della quale ha affrontato il tema relativo alla lotta Scudetto che vede la sua ex squadra, l'Atalanta, attualmente in vetta alla classifica di Serie A. Di seguito ecco le dichiarazioni dell'argentino sulla bagarre per il tricolore."Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli. L’Atalanta può tranquillamente vincere il campionato. Non vedo squadre più forti della Dea in giro in Italia. L’unica che può darle fastidio è l’Inter"