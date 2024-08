Similitudini tra ile la sua prima, quella capace di dare il via a uno straordinario ciclo dopo una stagione deludente? Non ce ne sono, secondo. Il nuovo tecnico della squadra partenopea ha risposto così, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Verona, a una domanda sul tema: "Non c'è. Qui c'è il tranello grosso di due anni fa, che confonde le idee e butta tanto fumo negli occhi della gente. Poi c'è la realtà dei fatti che è totalmente diversa. Voglio ci sia la similitudine nella volontà di tirare fuori la testa dall'acqua".