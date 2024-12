Chi recupera il Milan

Ilsta vivendo una situazione non semplice a livello di infortuni anche se qualche giocatore lo recupererà per la sfida contro i bianconeri in Supercoppa, in programma il 3 gennaio.Arrivano buone notizie per quanto riguarda; lo statunitense ha recuperato e ci sarà contro la Roma nel prossimo turno di campionato e di conseguenza quindi anche con la Juventus nella partita successiva in Supercoppa. Oltre a lui, Paulo Fonseca avrà a disposizione anche Bennacer e Morata, che rientreranno nel match contro la Roma.