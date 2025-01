Il Milan piomba su Soulè: la situazione

L’asse di mercato trasi infiamma: il DS della Roma, Florent Ghisolfi, è impegnato su diversi fronti. Il Milan, interessato a Matias, ha chiesto di inserirlo nella trattativa per Alexis Saelemaekers, in prestito secco alla Roma. Tuttavia, i giallorossi hanno rifiutato, nonostante il giovane argentino abbia avuto poco spazio. Saelemaekers, decisivo dopo il rientro dall’infortunio, è al centro dei piani della Roma, che punta al suo acquisto definitivo. Intrecci interessanti coinvolgono anche Tammy Abraham, a Milano in prestito. Nuovi scenari potrebbero aprirsi se il Milan proponesse il riscatto dell’attaccante inglese.