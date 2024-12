Brutte notizie per il: Christian, infortunatosi contro l’Atalanta, ha riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo del polpaccio destro. Gli esami strumentali svolti questa mattina hanno confermato il problema, come riferito da Sky Sport. L’esterno americano sarà costretto a uno stop di alcune partite, complicando i piani di mister Fonseca.L’obiettivo del Milan è recuperare Pulisic per la Supercoppa italiana di inizio gennaio, quando i rossoneri affronteranno lain semifinale. La situazione resta monitorata giorno per giorno, ma la sua presenza per il prestigioso appuntamento rimane in dubbio.