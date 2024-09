Rabiot al posto di Bennacer: lo scenario per il Milan

per diverso tempo dopo l'infortunio subito in nazionale; si parla di una lesione di terzo grado al polpaccio, ovvero uno strappo. I tempi di recupero per un problema del genere sono molto lunghi: 90 giorni, ovvero tre mesi di stop forzato. Per questo il club rossonero potrebbe anche pensare di tornare sul mercato degli svincolati.La suggestione svincolati ripropone il nome di Adrien Rabiot, molto caldo nelle ultime ore di mercato. L'ex Juventus, che continua a rifiutare proposte dalla Turchia e dall'Arabia Saudita, come riferisce calciomercato.com, ha la speranza di rimanere ad alti livelli in Europa: il francese, che continua a chiedere un lauto stipendio da almeno 7,5 milioni di euro a stagione e per il quale dunque l'affare è tutt'altro che semplice, potrebbe prendere il posto di Bennacer nella lista di Serie A ma non in quella della Champions League, almeno fino all'inizio della fase ad eliminazione diretta.