Milan davanti a tutti in Serie A, ecco perché

Milan-Juventus sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, anche in vista della lotta nelle parti alte della classifica. I bianconeri arrivano con diversi infortuni, motivo per cui Motta ha dovuto rimaneggiare la squadra. La Juve dovrà fare infatti a meno di Vlahovic, conche si avvicina a essere il sostituto del numero 9. Dall'altra parte i rossoneri hanno definitivamente recuperato, che insieme ai compagni cercherà di regalare tre punti a Fonseca.I rossoneri sono molto pericolosi in attacco, infatti sono la squadra con(53,5%). Un motivo in più per rimanere attenti in copertura, dove la coppia Kalulu-Gatti cercherà di confermare le belle prestazioni.