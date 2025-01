Il miglior ricordo alla Juventus? La rivelazione di Danilo

Questa mattina poco dopo le 10 Danilo ha lasciato definitivamente Torino e la Juventus. Partenza in direzione Brasile, ritorno in patria. Il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti prima della sua partenza ( QUI le integrali) raccontando l'immagine che avrà sempre impressa del suo percorso in bianconero. Le sue parole:Tanti. Belli o brutti. Normalmente si ricorda quando si vince, io invece ricordo un momento dopo la sconfitta con il Maccabi, avevamo il derby subito dopo. Da lì ci siamo ricompattati, mi ricordo il cerchio prima dell'inizio della partita che è diventato un abitudine. Abbiamo ripreso unità e famiglia che era la Juventus e che ora ha perso. Quel momento lì lo tengo stretto perchè è stato difficile ma è stato dove siamo cresciuti".