Il, va sottolineato, non ha avuto contatti diretti con altri allenatori. Le idee in casa rossonera ci sono e puntano su un tecnico italiano o con esperienza in Serie A. Per questo motivo, Xavi, sondato da Ibrahimovic la scorsa primavera, appare al momento un candidato improbabile. Nei giorni scorsi sono circolate voci su Roberto Mancini, ma l’opzione più concreta porta a Massimiliano, con Mauriziocome seconda alternativa.ha già fatto sapere di essere disponibile a discutere con il Milan, anche per subentrare a Fonseca, mentre valuterà progetti esteri solo a partire da luglio. Lo riporta calciomercato.com.