Siamo tutti con te, Edoardo. — JuventusFC (@juventusfc) December 1, 2024

La Juventus ha mandato un messaggio di sostengo nei confronti di Edoardo Bove dopo quanto avvenuto in Fiorentina-Inter. Il centrocampista viola infatti si è accasciato a terra per un malore ed è stato portato immediatamente in ospedale. Attimi di paura sul campo e partita rinviata. Dalle ultime notizie riportate da Sky Sport, Bove respira autonomamente e ha ripreso conoscenza. "Siamo tutti con te, forza Edoardo", il messaggio di incoraggiamento della Juventus per il 22enne.