Lasta preparando a Trigoria la gara in programma domenica sera contro la Juventus. Ci saranno però due grandi ex della sfida, stiamo parlando di Pauloe di Matias. I tifosi però sono incuriositi: chi di loro sarà in campo? Stando a quanto riferisce oggi Il Messaggero soltanto uno tra i due potrà essere in campo dal primo minuto per la sfida ai bianconeri. Il tecnico Daniele De Rossi però sta ancora sciogliendo le ultime riserve ma sembra che ad avere una maglia da titolare sarà soltanto uno dei due argentini.