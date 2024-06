Non è un mistero che la Juventus sia fortemente interessata a Giovanni Di Lorenzo che dopo la rottura con il Napoli non ha fatto passi indietro e vuole lasciare il club. Secondo quanto riferisce Il Mattinoi però, Aurelio De Laurentiis chiederebbe circa 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Una cifra evidentemente molto alta e che la Juventus non pagherebbe per il 31enne del Napoli. Intanto, il nuovo allenatore, Antonio Conte, proverà in tutti i modi a trattenere Di Lorenzo, che considera elemento imprescindibile per la squadra. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra il tecnico, Giovanni Manna e l'agente del calciatore, Giuffredi, con le parti che sono rimaste nelle loro posizioni.