Marsiglia-Angers, come ha giocato Rabiot

Expected assist: 0.05

Tocchi: 33

Passaggi (riusciti): 27 (27)

Dribbling (riusciti): 1 (1)

Palloni persi: 3

Falli commessi: 2

Seconda partita consecutiva senza vittoria per il, che ha pareggiato contro l'Angers per 1-1.è partito nuovamente dalla panchina, come successo nella prima gara. Deve ancora attendere quindi per l'esordio da titolare con la nuova squadra. Ecco come è andata la sua partita.Rabiot è entrato al 65esimo al posto di Cornelius, quando il punteggio era già sull'1-1. L'ex centrocampista della Juventus è stato perfetto nei passaggi (27 su 27). Questi i suoi numeri del match (dati Sofascore)