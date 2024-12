Tra pochi giorni ci sarà all'Allianz Stadium la grande sfida tra, valida per la sesta giornata della Champions League. Nel mezzo il campionato, in cui i bianconeri affronteranno il Bologna mentre la squadra di Pepsarà ospite del Crystal Palace sabato (ore 16). Intanto dai Campioni d'Inghilterra è arrivato un messaggio importante dal campo.Il Manchester City è tornato alla vittoria in Premier League, che mancava da settimane. Superato il Nottingham Forest per 3-0 con i goal di Bernando Silva, De Bruyne e Dokù. Vittoria molto importante per Guardiola che spera ora di essere uscito dalla crisi dell'ultimo periodo. Juventus avvisata in vista della sfida europea.