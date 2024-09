I tifosi del Manchester City hanno accolto con uno striscione provocatorio l'Inter. Le due squadre infatti si stanno affrontando nel primo match valido per la prima giornata della nuova Champions League, ma entrambe si erano affrontate nell'atto conclusivo della manifestazione nell'edizione 22/23. Gara decisa da Rodri nel secondo tempo. Proprio a riguardo i tifosi inglesi hanno issato uno striscione nella zona più calda del tifo: "Can we talk about Rodri?" . Un chiaro riferimento al mattatore di quella serata, che portò il City a sollevare la sua prima Champions League.