Infortunio per Ethan Mbappé: salta la Juventus

Brutte notizie per il Lille, che perde, dovrà saltare le prossime gare dopo il problema muscolare accusato. Per lui, come riporta Le Parisien, lesione al quadricipite.Mbappé salterà diverse partite di Ligue 1 e di Champions League. Si parla infatti di circa due/tre mesi di stop. Questo vuol dire che il classe 2006 non ci sarà neanche per la sfida contro la. Il match è infatti in programma il 5 novembre, data in cui il francese non riuscirà ad essere a disposizione.