Mancano soltanto una manciata di ore al calcio d'inizio del match tra Juventus e Manchester City che, questa sera, si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino. Come da tradizione, le dirigenze dei due club si sono ritrovate per il classico pranzo dirigenziale organizzato dalla UEFA (nella location del Ristorante Del Cambio di Torino).Fra i gli esponenti del club bianconero, si segnala la presenza di Giorgio Chiellini e di Francesco Calvo. Al pranzo, tuttavia, ha preso parte anche Lapo Elkann che prima di accedere al ristorante si è intrattenuto per qualche istante con i tifosi per selfie e autografi.





