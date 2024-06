Giuntoli ha fortemente voluto Motta, il regista dell'impresa Champions del Bologna, e l'allenatore ha scelto la Juventus anche per la determinazione mostrata dal manager toscano durante il corteggiamento. Attualmente, il loro rapporto è a distanza – uno in Portogallo e l'altro in Italia – ma presto si siederanno di nuovo allo stesso tavolo. Il conto alla rovescia è iniziato sia negli ambienti bianconeri che tra i tifosi, soprattutto dopo l'arrivo di Antonio Conte a Napoli.L'ufficialità di Motta alla Juventus non è questione di ore, ma ormai manca poco. Se tutto andrà secondo i programmi, la prossima settimana arriveranno in sequenza la firma sul contratto triennale da. Il "Thiago Motta-day" potrebbe essere il. L'accordo totale è stato trovato da tempo: ora è solo una questione di dettagli e documenti, una vera e propria maratona burocratica. Lo scrive Gazzetta.