Il Giornale suggerisce un'ipotesi di mercato abbastanza clamorosa per quanto riguarda(che oggi convolerà a nozze in Toscana con Lucia Bramani). Stando al quotidiano l'esterno azzurro avrebbe strizzato l'occhio all', che vorrebbe provare il colpo a parametro zero tra un anno, alla sua scadenza di contratto con la. Juventus che però vorrebbe cedere il classe 1997 in questa sessione di mercato proprio per scongiurare un'eventualità di quel tipo. Se ne parlerà ancora nei prossimi giorni, quando Chiesa tornerà dalle vacanze e dai giorni extra di riposo ottenuti per il matrimonio.