Il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino e di ripartire da Patrick Vieira. Il Grifone ha annunciato la separazione dal tecnico italiano attraverso un comunicato ufficiale: "Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera", si legge sul profilo X del club. A sostituirlo, dunque, sarà proprio l'ex centrocampista francese che in carriera ha vestito la maglia della Juventus nella stagione 2005/06.