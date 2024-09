Termina in maniera amara l'avventura dell'ex tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla alla guida del Foggia. Fatale è stata la sconfitta contro il Giugliano. Si è trattato del terzo stop su quattro gare per i pugliesi. Ad annunciare l'esonero del tecnico è stato il presidente del club rossonero Nicola Canonico. Di seguito le sue dichiarazioni.- "Credo che mandare via Brambilla sia una scelta obbligata. Mi sarei aspettato le sue dimissioni date le figuracce fatte. Nel calcio c’è però chi è legato ai contratti, quindi ho dovuto esonerare."