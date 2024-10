Anchesi aggiunge al gruppo di squadre che hanno manifestato il loro disappunto per le decisioni arbitrali prese durante l'ottava giornata di Serie A. In particolare, il club toscano critica il calcio di rigore che ha permesso aldi ottenere la vittoria allo stadio Castellani. La decisione è stata ritenuta controversa e ha suscitato molte discussioni post-partita.Le parole di, ds, a Dazn: "Faccio fatica a capire il rigore anche perché non vedo contatti, forse ho visto male. Non c'è contatto tra Anjorin e Politano, c'è spazio tra i due piedi. Secondo me non è calcio di rigore o fa parte della categoria dei rigorini che dicevano di dover valutare in modo diverso. Anche nel primo tempo la piazza di Empoli, di solito tranquilla, era innervosita da direzioni che non erano in linea. Non capisco questo penalty"