Il direttore sportivo della Fiorentina,ha parlato dopo la sconfitta contro l'Udinese, pensando già alla prossima gara contro la Juventus: "Dobbiamo ritrovare la nostra strada, la nostra umiltà, la nostra voglia di giocare. Oggi non l'abbiamo avuta"."Dispiace perché volevamo fare degli auguri migliori ai tifosi, li faccio lo stesso a nome di tutto il club. Sarà una nottata dura, domattina torniamo a lavoro e cerchiamo di ritrovarci subito. Abbiamo due gare difficilissime. Sarà una gara difficilissima. Lo sappiamo, cercheremo di farci trovare pronti. Speriamo che in questi giorni tutti, compreso me, facciano un bel bagno di umiltà. Così ripartiremo forte".