Juventus-Torino, l'ultima vittoria dei granata

La Juventus mette in cassaforte un altro derby della Mole. I bianconeri non hanno mai sofferto contro il Torino, controllando il match senza subire tentativi pericolosi. Dopo il gol dila Juve ha gestito la partita, trovando ancheverso la fine. Una vittoria necessaria e importante per Thiago Motta, anche in vista del big match. Dall'altra parte prosegue il momento difficile del Torino, che perde la settima partita su otto. I granata, inoltre, vedono aumentare il numero dei derby persi, vedendo sempre più lontana l'ultima gara vinta contro la Juventus.L'ultima volta che il Torino è riuscito a battere la Juventus è stato nel 2015, quando all'Olimpico Darmian e Quagliarella ribaltarono. L'ultimo derby vinto in trasferta dai granata, quando nel 1995 il Torino sconfisse 2-1 la Juve di Marcello Lippi.