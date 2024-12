Lanel mercato di gennaio lavorerà anche per rinforzare l'attacco dando a Thiago Motta qualche opzione in più. La priorità resta la difesa ma attenzione ai movimenti nel reparto offensivo. Ovviamente dipenderà anche da come tornerà Milik dall'infortunio.Lele Adani, a Viva El Futbol, ha dato un consiglio alla Juventus su chi dovrebbe provare a prendere perché il profilo giusto per i bianconeri. "è un 97', è lui il giocatore ideale", le parole dell'ex difensore dell'Inter che vede nell'attaccante brasiliano dell'Arsenal il calciatore giusto per caratteristiche da inserire con Thiago Motta.