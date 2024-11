Piotr, centrocampista dell'Inter e della nazionale polacca, ha rilasciato una lunga intervista al canale polacco Kanał Sportowy. Tra i vari argomenti discussi, ha parlato della sua decisione di approdare all'Inter un anno fa, nonostante le numerose offerte ricevute per lasciare Napoli a parametro zero. Zielinski ha anche raccontato dell'ambientamento sotto la guida di Simone Inzaghi, rivelando che, contrariamente alle aspettative, non è stato un percorso del tutto semplice.NO A JUVENTUS E ALTRI TOP CLUB PER L'INTER - "Su di me c'erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus... Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Ma mi piace l'Italia. Quando sono arrivato ​​al Napoli, mi sono trovato bene, sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra, per esempio. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia".