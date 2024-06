Lapotrebbe disputare un'amichevole a. Per mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista della nuova stagione infatti i bianconeri potrebbero sfidare proprio il Pescara, stando a quanto riferisce oggi Il Centro. Un'amichevole che però non avrebbe ancora nemmeno una data precisa, tutto da definire. Di Definito al momento sembra esserci soltanto la location, infatti si giocherebbe allo stadio Adriatico. Si dovrebbe giocare indicativamente prima del 17 agosto ma la decisione definitiva sarà presa entro martedì prossimo, manca poco e si definirà la preparazione dei bianconeri.