Le prime tappe di Thiago Motta



Quando arriveranno i giocatori impegnati nelle coppe?

Il calendario sarà fitto e probabilmenteriuscirà a riempirselo oltremodo. Nulla di strano, è la voglia di fare a guidare il nuovo allenatore della. Che ancora oggi e nei prossimi giorni si godrà tutto quello che è pronto ad arrivare, compreso un volo dal Portogallo all'Italia, stavolta direzione Torino.Un passo alla volta, però. Anzi: un viaggio alla volta.potrebbe arrivare già nei primi mesi di luglio in città, anche per prendere possesso delle dinamiche di campo - e di vita - che cambieranno il suo presente. Motta vuole arrivare pronto al primo giorno e verosimilmente vorrà prendersi del tempo per prepararsi logisticamente all'arrivo dei suoi nuovi calciatori.Dunque, carta e penna. I primi giorni di, non ancora ben chiaro esattamente quando, Thiago raggiungerà la sua nuova città per prendere possesso degli uffici. Poi toccherà ai ragazzi, attesi per il 10 luglio alla Continassa, dove si svolgerà la prima parte del ritiro e dove, pian piano, arriveranno anche i calciatori impegnati agli Europei e fuori nella prima fase.La grande novità di quest'estate è chiaramente il ritiro in Europa, dopo anni di tournée negli Stati Uniti. Motta avrà buona parte della squadra a disposizione - non tutta - in Germania, a Herzogenaurach, sede adidas e quartier generale esterno dei bianconeri.di vacanza per i giocatori post Europei o Copa America, dunque a seconda dell'uscita dalla competizione affrontata i calciatori avranno diritto a un periodo di stop prima di riprendere l'attività con il club.