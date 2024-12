OUR TIME HAS COME! IT’S BOTAFOGO TIME! WE ARE THE OWNERS OF AMERICA! WE DESERVE IT!!!!!!#TempoDeBotafogo pic.twitter.com/QeeISB3ayi — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2024

Nella notta de l'Estadio Monumental di Buenos Aires scatta la festa delche si aggiudica l'edizione 2024 dellabattendo 3-1 l'nella finalissima tutta in salsa brasiliana. Una vera propria impresa se si pensa che i nuovi campioni del Sud America erano rimasti in dieci dopo appena 33 secondi di gioco per il cartellino rosso estratto nei confronti di Gregore, reo di aver commesso un bruttissimo fallo ai danni di un avversario, colpito con una scarpata in pieno volto che gli ha provocato un'evidente ferita. Nonostante lo svantaggio numerico, però, il Botafogo ha trovato i due goal decisivi già nella prima frazione di gioco: Luiz Henrique ha sbloccato il match al 35', mentre prima dell'intervallo ci ha pensato l'ex Inter Alex Telles ha siglare lo 0-2 su calcio di rigore. Nella ripresa è arrivata subito la reazione dell'Atletico Mineiro con la rete di Edu Vargas, ma la rete dell'ex Napoli non è stata sufficiente perché al 97' Junior Santos ha chiuso la partita con il gol definitivo 1-3. Il Botafogo vince così la sua prima Copa Libertadores e si qualifica al