Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,potrebbe trasferirsi alnell’ambito di un’operazione che vedrebbe Fikayopercorrere il tragitto inverso verso la Juventus. Il brasiliano, fuori dai piani di Thiago Motta e con un contratto in scadenza a giugno 2025, è molto apprezzato da Paulo Fonseca per le sue doti di leadership, qualità che potrebbero rafforzare lo spogliatoio rossonero. La trattativa, che potrebbe svilupparsi durante incontri in Arabia Saudita, rappresenta un’opzione concreta per entrambe le squadre, con il Milan interessato a integrare esperienza in difesa e la Juventus pronta a puntare su Tomori per il futuro.