Zlatanha colto l'occasione del primo allenamento a Milanello del nuovo allenatore per stare con la dirigenza rossonera, presente al completo con Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e il senior advisor di RedBird. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha parlato alla squadra per spiegare il cambio in panchina con l'arrivo di Conceição e per motivare i giocatori a migliorare nella seconda parte della stagione. Nel suo discorso diretto e incisivo, Ibra ha definito l’esonero di Fonseca una sconfitta collettiva e ha tolto ogni alibi alla rosa, esigendo una reazione immediata per ottenere i risultati necessari.