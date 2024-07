Zlatan Ibrahimovic sta aspettando con interesse l'arrivo di Álvaro Morata. Infatti, lo svedese ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa che ha condotto l'ex attaccante dell'Atlético Madrid al Milan. Attualmente impegnato nella tournée negli Stati Uniti, Ibrahimovic ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni entusiastiche riguardo al nuovo numero nove del club rossonero, esprimendo la sua fiducia e il suo supporto per il giocatore.LE PAROLE - "A Morata ho detto che il Milan è il posto perfetto per lui, è il giocatore che cercavamo e attorno a lui avrà dei compagni che sapranno esaltarlo per le sue qualità. Vogliamo renderlo felice e se ci riusciremo sappiamo che renderà alla grande. Non vediamo l'ora di vederlo in gruppo".