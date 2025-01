Le parole di Vincenzoa La Gazzetta dello Sport:THIAGO MOTTA - "Non è certo un bel momento e alla Juventus, quando non vinci, diventa tutto molto più complicato: aumentano le pressioni perchè i tifosi sono abituati a stare in alto. Sinceramente, mi sarei aspettato un avvio migliore della squadra di Motta. Speriamo che nel derby scocchi la scintilla e inizi la svolta".VLAHOVIC - "Troppo criticato, non può essere sempre colpa sua quando la Juve non vince. Ha segnato 12 reti. Ma Dusan non sarà mai Higuain, un 9 spietato in area ma abile anche a legare il gioco".