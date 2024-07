Vincenzo, ex attaccante della Juventus, torna a parlare a La Gazzetta dello Sport.- "L’Inter resta la più forte, ma in agosto non ripartirà con il vantaggio tecnico con cui ha chiuso l’ultimo campionato, dominato e stravinto meritatamente. Thiago Motta, al debutto sulla panchina di una big, può vincere lo scudetto al primo colpo? E perché no? Alla Juventus le pressioni sono diverse, però parliamo di un allenatore che la scorsa stagione ha centrato la qualificazione in Champions con il Bologna. Thiago ha fatto un’impresa e sono convinto che stupirà anche a Torino".