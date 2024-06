Durante l'amichevole tra Polonia e Ucraina,ha riportato un infortunio nei primi minuti, in un contrasto con Malinovskyi. Secondo le prime informazioni, si sospetta un problema al menisco, con esclusione dei legamenti. Nelle prossime ore, Milik farà ritorno a Torino per ulteriori esami presso il J Medical, seguiti da un intervento chirurgico in artroscopia. I tempi di recupero sono stimati intorno ai 40-45 giorni. Questo infortunio rappresenta una preoccupazione per la, che dovrà gestire la situazione e pianificare il reinserimento del giocatore una volta completata la riabilitazione.