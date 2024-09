Il "Bordocam" di Juventus-Napoli: le reazioni di Thiago Motta e Conte

Le reazioni dei protagonisti viste da vicino; Dazn, come già fatto in passato in occasione dei big match, ha prodotto un reportage attraverso le camere da bordo campo, sulla sfida traandata in scena lo scorso sabato all'Allianz Stadium. Dalla reazione didopo il retropassaggio volontario di Olivera a Caprile alle richieste del tecnico perTutto ciò che non si è visto in Juve-Napoli svelato in "Bordocam".Partiamo dall'inizio, ovvero dal timido saluto dialla tribuna prima di sedersi sulla panchina del Napoli. Poi inizia il match e si vedono le prime difficoltà di Dusan Vlahovic a trovare la profondità. Stessa situazione per Lukaku dall'altra parte. Motta si concentra sulla posizione dA Manuel invece, nel secondo tempo, il tecnico chiede di verticalizzare cercando spesso Koopmeiners. E' proprio l'olandese ad aver l'occasione più importante per la Juventus. Dopo la chance fallita, Thiago incoraggia ancora di più la squadra, come a dire "Andiamo, ancora, così".L'episodio più importante, almeno a livello arbitrale, è quello che avviene al 60'esimo. Olivera la dà dietro a Caprile che invece di usare i piedi la prende con le mani. Nessun fischio di Doveri che avrebbe dovuto assegnare punizione a due in area di rigore. E qui, esplodono le proteste dei tifosi ma anche dei protagonisti in campo. "chiedendo un confronto con il direttore di gara che però si mantiene distante e lo ammonisce scaturendo la risata dell'allenatore con il team manager Fabris. A parlare con Doveri sono Bremer e Locatelli, che non si capacitano della decisione.Infine, gli ultimi minuti, vissuti in maniera decisamente diversa da Motta e Conte. L'allenatore del Napoli grida alla squadra di stare calma. "Gioca, gioca" invece il messaggio di Thiago ai suoi. L'ultimo ad uscire dal campo è proprio Conte, che si prende l'applauso di trequarti di stadio.