Fullkrug Juve, i numeri stagionali

Presenze: 10

Minuti: 442'

Goal: 2

Assist: 1

La Juventus prosegue la ricerca di un attaccante per il mercato invernale, valutando diversi nomi. Tra le opzioni ci sono Kolo Muani del Paris Saint-Germain, Zirkzee del Manchester United e Niclas Fullkrug del West Ham. L'attaccante tedesco, classe 1993, potrebbe lasciare il club inglese in prestito dopo una stagione deludente, con sole nove presenze in Premier League, due gol e un assist. Fullkrug, protagonista in passato con il Borussia Dortmund e finalista di Champions League, è considerato una possibilità concreta per rinforzare l'attacco bianconero. La notizia è riportata da Sky Sport.