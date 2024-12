Durante il suo periodo alla Fiorentina, dal 2021/22 al 2023/24,si è affermato come il miglior marcatore dei viola in tutte le competizioni. L'attaccante argentino ha realizzato ben 38 gol in 125 presenze, distanziando di almeno 18 reti qualsiasi altro compagno di squadra nello stesso arco di tempo. La sua capacità di essere decisivo in zona gol, unita alla versatilità tattica e alla qualità tecnica, lo ha reso un punto di riferimento fondamentale per l’attacco della Fiorentina. Il contributo di González è stato determinante in numerose partite chiave, consolidandolo come uno dei protagonisti principali della squadra viola.