I numeri di Todibo al West Ham

Todibo Juve, i numeri stagionali

Presenze: 17

Minuti: 1000

Goal: 0

Assist: 0

Dopo il tentativo fallito nella sessione estiva di mercato, il nome di Jean-Clairtorna a essere accostato alla. Il difensore francese, attualmente al West Ham, non sta vivendo un'esperienza particolarmente brillante in Premier League, con prestazioni altalenanti che hanno limitato il suo impatto nella squadra. Questo ha spinto i bianconeri a riaccendere l'interesse per il giocatore, considerandolo una possibile soluzione per rafforzare il reparto difensivo. Todibo, noto per le sue qualità fisiche e tecniche, potrebbe rappresentare un rinforzo interessante per la Juve, che cerca profili affidabili e motivati per affrontare la seconda parte della stagione.