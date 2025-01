I numeri di Kolo Muani al PSG

Minuti giocati: 2700

Goal: 11

Assist: 7

Laè lui il profilo che può rinforzare l'attacco bianconero nella sessione di gennaio. Il giocatore è fuori dal progetto di Luis Enrique e cerca una nuova destinazione per riscattare gli ultimi mesi. Kolo Muani è arrivato al PSG nell'estate 2023. Ecco i suoi numeri con il club francese.Nella passata stagione Kolo Muani è riuscito a trovare spazio, anche se non come un titolare fisso mentre quest'anno ha giocato pochissimo. Le statistiche dell'attaccante con il PSG.