I numeri di Kean alla Juventus

123 presenze

22 goal

3 assist

è cresciuto nel settore giovanile dellaprima di debuttare in prima squadra nella stagione 2016/17, quando Massimiliano Allegri lo fece debuttare nel match vinto dai bianconeri contro il Frosinone. Al termine di quell'annata, il classe 2000 andò in prestito al Verona prima di fare rientro a Torino nell'estate del 2018. Dopo una sola annata, tra l'altro molto positiva, Kean è stato ceduto all'Everton prima di passare in prestito - dopo un'annata negativa - al PSG. Tornato per la seconda volta alla Juve nell'estate del 2021, ha disputato altre tre annate a tinte bianconere prima di essere ceduto alla Fiorentina.