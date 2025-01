AFP or licensors

I numeri di Huijsen al Bournemouth

19 presenze

14 volte titolare

2 goal

1330 minuti giocati

si è trasferito dallaalnell'estate del 2024, dopo aver speso i sei mesi precedenti in prestito alla Roma. Il difensore nato in Olanda, ma naturalizzato spagnolo, è approdato sul palcoscenico della Premier League dove si è letteralmente im posto in seguito ad un periodo di fisiologico ambientamento. Da quando l'ex Juve si è preso i gradi di titolare, il Bournemouth ha infilato una striscia di 10 risultati utili consecutivi.