I numeri di Dusan Vlahovic in Champions League

AFP via Getty Images

Dusansta vivendo una stagione di UEFA Champions League da protagonista con la Juventus, dimostrando una crescita significativa in zona gol. L’attaccante serbo ha già realizzato quattro reti in sei partite, raddoppiando il bottino complessivo delle sue prime due stagioni nella competizione, quando aveva segnato soltanto un gol nell’edizione 2021/2022 e uno nel 2022/2023.Uno dei momenti chiave della sua stagione europea è stato il gol che ha aperto le marcature nella vittoria casalinga per 2-0 contro il Manchester City, confermando la sua capacità di incidere nei match più importanti della competizione.