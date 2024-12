I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

11 presenze

2 volte titolare

0 goal

0 assist

342 minuti giocati

11 partite saltate

è stato uno dei grandi colpi dell'estate della, con i bianconeri che l'hanno prelevato dall'Aston Villa per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, poi ammortizzati dalla cessione al club di Birmingham dei cartellini di Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea. Tuttavia, l'impatto del brasiliano a Torino è stato sin qui deludente: tra infortuni e rendimento rivedibile, Madama non è ancora riuscita a sfruttare il potenziale del classe 1998.Dopo un avvio di stagione complicato, il brasiliano si è infortunato lo scorso 22 ottobre - durante il riscaldamento pre-gara di Juventus-Stoccarda - da quel momento non ha più visto il campo. A distanza di un mese e mezzo, il classe 1998 è tornato ad allenarsi in gruppo e contro il Venezia ha giocato anche alcuni scampoli di gara. Tuttavia il centrocampista verdeoro si è fermato un'altra volta ed è stato costretto a saltare il Cagliari in Coppa Italia, così come non prenderà parte alla sfida col Monza.





