Secondo quanto riportano diversi media turchi, Filipè arrivato a Istanbul. L'ormai ex giocatore dellaè giunto nella cittàturca per finalizzare il suo trasferimento al Fenerbahçe. Domani, Kostić sosterrà le visite mediche presso il club turco come parte della procedura di trasferimento. Una volta completati gli accertamenti medici e le pratiche burocratiche, l'attaccante serbo si unirà ufficialmente alla squadra del Fenerbahçe in prestito. Questo passaggio segna un nuovo capitolo per Kostić, che lascia la Juventus dopo essere stato messo ai margini del progetto e si prepara a iniziare una nuova avventura in Turchia.