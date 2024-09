C'è stata la pausa per le nazionali in mezzo eppure sembra essere rimasto tutto troppo simile aSecondo 0-0 consecutivo, ma questa volta fa più male. Perché davanti c'era un avversario che non lotta per i tuoi stessi obiettivi. La trasferta con l'Empoli avrebbe dovuto far capire a Thiago Motta a che punto è la squadra. La risposta non è quella sperata. Ma fa più male questo pareggio anche perché oggi si che c'era il mercato in campo. C'erano quasi tutti i pesi "massimi",Perché ci eravamo illusi che due settimane di allenamenti con parte della squadra sarebbero bastati per vedere una crescita effettiva. Così non è stato. Sopratutto perché da "inserire" sono tanti e sono soprattutto i più importanti della Juve che dovrà diventare. Lì, in mezzo al campo, si è visto questo poco tempo insieme. Movimenti continui, in primis di Koop e Douglas Luiz. Ma a cosa hanno portato effettivamente? L'idea si vede, ma manca ancora troppo lavoro per farla diventare efficace.Di tempo però, adesso davvero ce ne sarà poco.Le ultime due uscite dei bianconeri lanciano il primo piccolo campanellino d'allarme, vedremo se diventerà qualcosa di più. Per il momento, aspettiamo, con fiducia comunque, perché la qualità oggi non mancava, serve solo tirarla fuori.