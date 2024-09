Juventus, i giocatori impegnati con le nazionali oggi

Continuano gli impegni delle nazionali in questa prima sosta stagionale. Diversi giocatori dellaconvocati dai rispettivi commissari tecnici tra nazionali maggiori e under 21.Nella giornata di oggi, domenica 8 settembre, non ci sono bianconeri impegnati in partite. Per rivedere i giocatori della Juventus in campo, bisognerà aspettare la giornata di domani, quando giocherà l'Italia in cui sono presenti Fagioli, Cambiaso e Gatti. Anche Kenan Yildiz giocherà domani con la Turchia contro l'Islanda. Saranno gli ultimi impegni di questi quattro giocatori che da martedì quindi si rimetteranno a disposizione di Thiago Motta alla Continassa.