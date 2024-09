Juventus, i giocatori già sicuri di tornare tra un anno

Laha realizzato un'infinità di cessioni in questa sessione di mercato ma ovviamente non tutte sono state a titolo definitivo. C'è infatti chi si è trasferito in prestito con diritto di riscatto o addirittura prestito secco e che quindi da giugno potrà tornare a Torino.Fanno parte di questa "categoria" tre giocatori della Juventus, ovveroI due difensori centrali, ceduti rispettivamente al Porto e all'Ajax, sono stati acquistati con la formula del prestito secco e quindi torneranno sicuramente alla Juventus. Diverso il discorso per Kostic la cui ufficialità arriverà nelle prossime ore. L'operazione per il serbo dovrebbe prevedere infatti il diritto di riscatto e quindi toccherà al Fenerbahce a fine stagione decidere se ingaggiare a titolo definitivo il giocatore oppure no. Discorso identico per Facundo Gonzalez, ceduto al Feyenoord in prestito con diritto di riscatto.