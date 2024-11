Skriniar-Juventus: i dubbi del club

Perqueste sono le settimane per capire concretamente come muoversi nel mercato di gennaio, valutando tutti i profili e le opportunità per rinforzare la difesa. Nella lista c'è ancheconsiderando la sua situazione precaria al Paris Saint Germain e la volontà di lasciare il club parigino per trovare più spazio.Quella di Skriniar sarebbe un'operazione non semplice ( qui i dettagli ) per l'ingaggio del giocatore (9 milioni di euro) e la formula, visto che la Juventus lavorerebbe perMa aldilà di questi ostacoli economici, ci sono altri fattori su cui alla Continassa riflettono prima di provare concretamente ad affondare per riportare lo slovacco in Italia.Skriniar ha giocato meno di 300 minuti con il Psg in questa stagione ma oltre a questo aspetto,. Nella passata stagione ad esempio è rimasto fuori per oltre 80 giorni, saltando 17 partite a causa di un infortunio alla caviglia. E nell'ultimo anno con l'Inter è stato out per addirittura 24 gare, soprattutto a causa di problemi alla schiena. Aspetti che impongono delle riflessioni accurate, oltre alle questioni più di campo.