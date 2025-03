Il messaggio di Tudor dietro l'ultima formazione: l'avete notato? E ora con Kolo Muani...

AFP via Getty Images

L'eccezione Veiga



Il caso Kolo Muani

Sembrava quasi una formazione scelta daE precisiamolo subito: è solo una battuta, nessuna congettura o retropensiero da inseguire. Se quello di Thiago Motta a Firenze era stato con ogni probabilità un undici "politico" – schierando chi, teoricamente, era dalla sua parte – il gigante di Spalato ha invece puntato su giocatori di cui sa di potersi fidare. Oggi e domani. E per "domani" si intende il Mondiale per Club.A ben vedere, non è stata una scelta azzardata.Tudor è riuscito a far coincidere le esigenze della squadra con quelle della società, senza che fosse un passaggio scontato o semplice. Specie in un contesto di rivoluzione tattica totale: difesa a tre, doppio trequartista, esterni a tutta fascia. Un cambio di pelle radicale.L’unica eccezione è stata, fondamentale nella prima impostazione e preferito nel rush finale a Pierre. Lo ha spiegato lo stesso: "Sono molto più contento quando posso mettere un giocatore e poi sostituirlo con un altro che ha meritato di entrare." E così è stato: l’ex Milan sembrava destinato alla maglia da titolare, poi la scelta è ricaduta sul portoghese, che a fine stagione tornerà al Chelsea. Discorso diverso per Kalulu, che invece la Juventus è pronta a riscattare. Unica eccezione, appunto, di una regola che ha coinvolto soprattuttoE qui veniamo al punto: se Chico ha comunque trovato spazio, i 90 minuti in panchina dihanno fatto molto più rumore della solita esclusione di, ormai quasi un’abitudine. Precisiamo: Kolo non è stato messo da parte. Tudor, per il momento, vuole semplicemente mantenere un assetto solido ed equilibrato. L’obiettivo finale è chiaro: portarli entrambi in campo, insieme, dal primo minuto. Ci vorrà tempo, serviranno prove. Ma si può fare. Eccome se si può fare.